الأمين العام لـ«الشعب الجمهوري»: 3 يوليو 2013 نقطة فارقة في تاريخنا المعاصر

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إن يوم 3 يوليو 2013 فارق في تاريخنا المعاصر.

وأوضح اللواء محمد صلاح في تصريحات للوطن، إن بيان خارطة الطريق الذي صدر يوم 3 يوليو 3013 أثلج صدور المصريين وأعاد مصر لهم بعد أن كانت مختطفة من جماعة الإخوان التي اتخذت الدين ستارًا لها للتربع على كرسي الحكم وتنفيذ الأجندات الغربية التي تستهدف تقسيم البلاد وتخريبها وظهر ذلك من خلال جرائمهم الإرهابية التي مارسوها على أرض سيناء الحبيبة.

تحطم آمال المتربصين في 3 يوليو 2013

وتابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري: «يوم 3 يوليو 2013 سيظل نقطة فارقة في تاريخ الأمة العربية باعتباره الحجر الصخري الذي تحطمت عليه آمال المتربصين والمتآمرين لتقسيم الوطن العربي مستغلين العاطفة الدينية المسيطرة على طابع شعوبه».

واختتم الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري حديثه موجهًا التحية للشعب المصري: «أنقذتم بلادكم وأثبتم للعالم مدى قوة أحفاد الفراعنة في قهر أي مخطط يستهدف النيل من البلاد أو الإضرار بمصالحها».