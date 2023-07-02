تعرف على البرامج والرسوم الدراسية لجامعة المنصورة الجديدة

تتميز جامعة المنصورة الجديدة محليا وعالميا في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد قادة المستقبل القادرين على إحداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الإقليمي والدوليوهي جامعة ذكية تؤهل الخريجين على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية وتحقيق التنافسية في سوق العمل.

البرامج الدراسية في جامعة المنصورة الجديدة

ومن أهم البرامج الدراسية الموجودة داخل جامعة المنصورة الجديدة على حسب الموقع الرسمي للجامعة، «برامج الأعمال، برنامج المعاملات القانونية الدولية، برامج علوم وهندسة المنسوجات، برامج الهندسة، برامج علوم وهندسة الحاسب، برامج العلوم، برنامج الطب، برنامج طب الأسنان، برنامج دكتور الصيدلة، برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية، برامج الإعلام والاتصال، برامج تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، برنامج التمريض، برامج الدراسات العليا».

الرسوم الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة للعام الجامعي 2024- 2023

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة المنصورة الجديدة، تبلغ الرسوم الدراسية الأساسية بالجامعة للعام الجامعي 2024- 2023 لـ«كلية الأعمال 46 ألف جنيه، كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه، برنامج علوم المنسوجات 58 ألف جنيه، برنامج هندسة المنسوجات 58 ألف جنيه، كلية الهندسة 69 ألف جنيه، برنامج علوم الحاسب 69 ألف جنيه، برنامج هندسة الحاسب 69 ألف جنيه، كلية العلوم 48 ألف، كلية الطب 105 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه، كلية الصيدلة 85 ألف جنيه، كلية التمريض 31 ألف جنيه، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه».