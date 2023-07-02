افتتاح كنيسة الأنبا موسى في الفيوم بحضور نواب البرلمان والأحزاب

صلى الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس افتتاح كنيسة القديس القوي الأنبا موسى في مدينة الفيوم الجديدة، وشارك صلوات القداس الذي تلاه، الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، وعدد كبير من آباء كهنة الفيوم وعدد من آباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

وحضر للتهنئة عدد من نواب البرلمان وممثلو الأحزاب السياسية وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

رسامة 60 شماس بالكنيسة

وعقب صلاة الصلح رسم 60 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

وفي كلمته بعظة القداس شكر الأنبا أبرآم، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على بناء جامع وكنيسة في كل مجتمع عمراني جديدة، وشكر كذلك قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعته لموضوع بناء الكنيسة، وكل أمورها، ولمحافظ الفيوم وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن المسلمين على روحهم الطيبة وتقديم التهنئة بافتتاح الكنيسة.

كما شكر نيافته الاستشاريين والمهندسين والفنيين القائمين على العمل بالكنيسة، وعقب القداس قدم كورال آڤا موسى عددا من الترانيم والألحان الكنسية.

الأنبا مرقس يفتتح النشاط الصيفي

كما افتتح نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، أمس، نشاط الأجازة الصيفية لأبناء وبنات الإيبارشية، في كنيسة الشهيد مار جرجس «مقر المطرانية».

يشمل النشاط كرنڤالات التربية الكنسية ومؤتمرات الشباب، وشارك فيه 2000 فتى وفتاة من أبناء المرحلة الإعدادية و300 من الشباب والشابات.