الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023-2024 في محافظات: القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، وأسيوط.

مواعيد التقديم بمدارس مياه الشرب

ويتم تقديم طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب، خلال الفترة من 4 يوليو إلى 23 من نفس الشهر، وسيتم عقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين.

وتشمل شروط التقديم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي: أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصلًا على الشهادة الإعدادية أو الأزهرية للعام الحالي، وأن يكون عمره في أول أكتوبر 2023 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يقدم مجموع لا يقل عن 260 درجة.

كما يجب على الطالب اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يقدم الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة.

الأوراق المطلوبة لمدارس مياه الشرب

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقدم اسم الطالب، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، واستمارة النجاح، وعنوان الطالب ورقم تليفون ولي الأمر، وإيصال كهرباء، وصورة بطاقة ولي الأمر، ويجب أن تشمل المرفقات استمارة النجاح وصورة شهادة الميلاد وصورة شخصية.

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان أصدرته الشركة، إن المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تهدف إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم للاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط ومعالجة المياه، وتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال المياه والصرف الصحي، وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمعات المحلية.

وتتضمن المناهج الدراسية للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي مواد تتعلق بالهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وتقنيات معالجة المياه وتصميم وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي، وتطبيقات الحاسوب في مجال المياه والصرف الصحي، وغيرها من المواد المتخصصة.

يمكن للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تقديم طلباتهم خلال فترة التقديم المعلنة، والتأكد من توفير جميع الشروط المطلوبة، وإرفاق كافة الأوراق المطلوبة للتقديم، وسيتم اختيار المتقدمين الأكفاء للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي وفقًا للمعايير المحددة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.