إزالة 70 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جهود الوحدات المحلية على مستوى المحافظة في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وفروعها بالمراكز، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة 21 ستبدأ السبت المقبل، وتنتهى 28 من شهر يوليو الجاري.

إزالة تعديات في جميع المراكز

وأسفرت الحملات عن إزالة 70 حالة تعد، ففى مركز المنيا تم إزالة 19 حالة منها 15 حالة بقرى تلة ونزلة حسين والبرجاية و4 حالات بحي غرب المدينة.

وأزالت الوحدة المحلية ببنى مزار 17 حالة موزعة بين قرى: الحسينية وشلقام وصندفا وأبوجرج، بالإضافة إلى حالات تعد بحى شمال وحى جنوب المدينة.

حالات تعد بالبناء علي الزراعات

وفى مغاغة تم إزالة 19 حالة، منها 9 حالات تعد بالبناء على أراضى زراعية بقرية بلهاسة و كفر المداور و5 حالات بقرية طنبدى و5 حالات بقرية أبا.

كما أزالت الوحدة المحلية بالعدوة 4 حالات تعد على أراضى أملاك دولة خارج الحيز العمراني، منها حالتان بقرية زاوية برمشا وحالة بقرية المسيد وأخرى بقرية الشيخ مسعود.

وفى سمالوط، تم إزالة 3 حالات تعد واحدة بقرية الوفاء وحالة بقرية الصليبة بشوشة والثالثة بحى شمال المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى حالتى تعد الأولى بقرية أبو عزيز والثانية بقرية كوم شفا.

وأزالت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص حالة تعد فى المهد بقرية أبيوها، وفى ديرمواس تم إزالة حالة تعد بقرية دلجا، وفى ملوى تم إزالة 4 حالات تعد الأولى بتونا الجبل والثانية بدير أبوحنس والثالثة بالروضة والرابعة بعرب بنى خالد بقرية إبشادات.