إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ملاكي وميكروباص بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص في طريق فاقوس - أبو كبير أمام البيروم فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبالها عدد 4 مصابين جراء تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بطريق فاقوس ابو كبير وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم للحالات.

الدفع بمرافق الإسعاف

كانت هيئة الإسعاف المصرية تبلغت بوقوع حادث تصادم بين ملاكي وميكروباص على طريق فاقوس أبو كبير، فيما تم الدفع بعدد 4 سيارات من مرافق الهيئة إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى.

تحرير محضر بالواقعة

كان قد تحرر محضرا بالواقعة فيما اخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها وبيان أسبابها.

تسيير حركة المرور

قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.