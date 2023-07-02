نشرة أخبار الثانوية العامة.. تباين أراء الطلاب بشأن امتحاني التاريخ والفيزياء

أدى طلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي والأدبي، اليوم، امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في تمام الساعة التاسعة صباحا بجميع محافظات مصر، وجرى الانتهاء منه بعد 3 ساعات.

آراء الطلاب حول امتحان التاريخ والفيزياء

تنوعت آراء الطلاب بشأن امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، فطلاب الشعبة العلمية وصفوا امتحان الفيزياء بأنه كان سهلا وتعويضا عن مادة الكيمياء التي كانت صعبة، أما عن طلاب الشعبة الأدبية، تباينت آراءهم بشأن امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة اليوم، فالبعض خرجوا والدموع تزرف من أعينهم، والبعض الآخر كانت تعلو الابتسامة والسعادة وجوههم، على عكس المعتاد كل عام عن امتحان التاريخ لأنه يعتبر «بعبع الثانوية» بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية.

توزيع درجات الامتحان

وجرى توزيع الدرجات على ورقة الأسئلة، حيث كان مجموع الأسئلة المقالية في المادتين سؤالان مخصص لهما 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 54 سؤالا لها 56 درجة، وكانت مدة الامتحان في كلتا المادتين 3 ساعات.

تعليمات مختلفة وجهتها وزارة التربية والتعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، منها توزيع أوراق الإجابات والبابل شيت لامتحاني الفيزياء والتاريخ قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق لكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، وتظليل أرقام الجلوس، وكتيب المفاهيم، وشددت على التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة أو الشطب عليه لاستخدامه في السنوات المقبلة.

وخلال أداء الامتحان لاحظ عدد من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، بأن هناك محاضر إثبات حالة تمّ تحريرها لمن لم يحل الأسئلة المقالية في ورقة المفاهيم، خشية أن تضر بالطالب إذ لم يسعفه الوقت في الحل.

وأدى امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم نحو 783 ألفا و25 طالبا بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، إضافة إلى إجراءات التفتيش لمواجهة الغش الإلكتروني.