حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444.. رابط وخطوات التقديم

تتيح منصة الضمان الاجتماعي السعودية، للمواطنين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية أو من هم تحت خط الفقر، حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444، وهو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة ؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وتتيح حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاقهم، ويتم انجاز الخدمة خلال فترة ما بين 1 إلى 25 يومًا، وهي تستهدف الفئات كبار السن وذوى الإعاقة أو الأفراد محدودي الدخل، بالإضافة إلى مستحقي الدعم.

ماهي طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

وتتيح منصة الضمان الاجتماعي، إمكانية التسجيل عبر المنصة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي من خلال الدخول من هنــا.

ينشئ المستخدم حسابًا جديدًا، ويدخل البيانات المطلوبة التي تتضمن «رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال».

سيجري إرسال رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل، ادخل رمز التحقق المرسل إلى جوالك ثم اضغط على توثيق.

بعد التسجيل للدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.

اختار خدمة الضمان الاجتماعي، ثم ادخل البيانات المطلوبة في المنصة، وسوف يظهر رقم للطلب، ويمكن من خلاله الاستعلام عن قبول الخدمة خلال فترة من يوم إلى 25 يومًا.

ولا يؤثر التقديم على الضمان الاجتماعي المطور على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السابق.

الفئات المستهدفة المستحقة في النظام المطور

يستهدف النظام، المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط متحققة.