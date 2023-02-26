من هم المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي؟ إليك الشروط وضوابط القبول

من هم مستحقي معاش الضمان الاجتماعي؟ من أكثر التساؤلات التي ترد بأذهان المواطنين، في ظل قيام وزارة التضامن بتقديم العديد من الخدمات التكافلية، أبرز دعم تكافل وكرامة تحـت مظلة تطويـر شبكات الأمان الاجتماعي.

شروط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي

ومن شروط المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة، حددت الوزارة أنه لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا تكون الأسرة المتقدمة للحصول على «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، مع تقديم صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة الإعاقة.

شروط المعاش

وفيما يتعلق بشروط مستحقى معاش الضمان الإجتماعى، يجب أن يكون المتقدم لبرنامج «كرامة» من المسنين أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لاينال الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

إجراءات الحصول على المعاش

ومن إجراءات الإشتراك بالبرنامج للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، على المواطن التوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها وتقديم المستندات من صور بطاقة الرقم القومي سارية، وصور قسيمة الزواج أو الطلاق، وصور شهادة الميلاد كمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنة، وصورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وصورة شهادة وفاة الزوج و الزوجة للأرامل، وصورة اقرار الوصاية للأيتام، وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

ضوابط القبول بالبرنامج

وتشمل ضوابط القبول بالبرنامج استيفاء كل البيانات والاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة، وحالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، وعدم الحصول على دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.