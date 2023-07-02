إحالة 638 محضرا بالمخالفات التموينية في الدقهلية للنيابة العامة

أعلنت محافظة الدقهلية عن قيامها بإحالة 638 محضراً بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق والمحلات للنيابة العامة، إذ قامت مديرية التموين بالدقهلية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية.

شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأوضحت المحافظة في بيان أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

إحالة 638 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي جرى تنفيذها شملت المرور على المخابز والأسواق والمحلات بالمراكز المختلفة وأسفرت علي تحرير محاضر كالآتي:

- نقص وزن، مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف فى الدقيق، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

- عدم وجود شهادات صحية، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وتجميع سلع تموينية.

استمرار الحملات التموينية بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.