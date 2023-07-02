كيفية الاستعلام عن بلاغ لمباحث الإنترنت.. قانوني يوضح التفاصيل

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إنّ وزارة الداخلية اتخذت خطوة مهمة للتسهيل على المواطنين الراغبين في تحرير المحاضر أمام مباحث الإنترنت، فأتاحت خدمة الاستعلام بشكل إلكتروني، وهي تضاف للخدمات الشرطية المتطورة، مثلما حدث في الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة والمرور.

الاستعلام عن محضر أمام مباحث الإنترنت

وأضاف المحامي في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الخدمة الإلكترونية أتاحت تحرير المحاضر عبر الرابط المخصص من وزارة الداخلية أمام مباحث الإنترنت، وكذلك الاستعلام عن المحضر أي متابعة الإجراءات القانونية التي اتخذت فيه من قبل الشرطة، ويمكن تكملة البيانات والمتابعة حتى إنهاء المشكلة.

وتابع أنّ خدمة البلاغات الإلكترونية، سهلت على المواطنين خاصة في المحافظات بدلًا من الانتقال إلى مباحث الإنترنت في العباسية بالقاهرة وتحرير المحاضر، ويمكن الحصول على الخدمة والمواطن في منزله ومتابعة آخر المستجدات أيضًا.

خطوات تحرير محضر بمباحث الإنترنت

- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

- يمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة بإدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني https://moi.gov.eg.

- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

- اختيار «إنشاء حساب جديد»، ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.