«صحة الإسكندرية» تعدم 609 كيلو أغذية ومشروبات فاسدة

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية تمكنت من إعدام 609 كيلو أغذية ومشروبات، ضمن حملة 100 يوم صحة، وذلك من خلال صحة البيئة والرقابة على الأغذية يكثفا المرور على جميع المنشئات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي، في بيان اليوم، أن الحملات شملت عدة أماكن متفرقة في أنحاء محافظة الإسكندرية و تم المرور على عدد 253 منشأة غذائية و سحب 251 عينة.

إعدام مواد غذائية في الإسكندرية

وأضافت عبد الرحيم، أن الحملات أسفرت عن اعدام 506 كيلوجرام أغذية متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية، واعدام 103 لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية.

تحرير محاضر

كما تم تحرير محاضر بتلك الوقائع طبقا لقرار معالى وزير الصحة رقم 96 لسنة 67 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية و قرار رقم 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى العاملين فى تداول الأغذية.

عينات مياه

وأكدت أنه تم المرور على عدد من محطات و شبكات المياه و أخذ عينات مياة بواقع 71 عينة من محطات مياه الشرب، و34 عينة من شبكات مياه الشرب، و41 عينة من حمامات السباحة في عدد من النوادي و الفنادق، بالإضافة إلى 9 عينات من محطات معالجة الصرف الصحي.