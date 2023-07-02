حبس 3 سيدات بتهمة الإتجار في الفودو 4 أيام

خضعت المتهمات في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهن في التهم المنسوبة إليهن، وقررت النيابة حبس المتهمات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة 3 كيلوجرامات من مخدر الفودو

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 3 سيدات مقيمات بمنطقة الساحل بالقاهرة تخصص نشاطهن الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها لتحقيق الربح المادي، كما أضافت التحقيقات أن المتهمات اعترفن بحيازتهن كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدري الحشيش والآيس بقصد الإتجار، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

العقوبة المتوقعة تصل للإعدام

وعن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين، قال المحامي أحمد علي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد؛ بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.