ضبط كمية من «الحشيش» و«الفودو» مع تاجري مخدرات في الزاوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، في الزاوية، وبحوزتهما (عدد 33 كيس بلاستيكي يحوى مادة الفودو المخدر وزنت 2 كيلوجرام – 12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.