وزارة الصحة السعودية تكشف عن اللقاحات المعتمدة وسط تساؤلات عن الشروط

كشفت وزارة الصحة السعودية عن 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، تم اعتمادها لدخول المسافرين إلى المملكة مع استئناف حركة السفر، موضحة أن اللقاحات المعتمدة هي: أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم، ساينوفاك، وذلك وسط تساؤلات من جانب الكثيرين عن شروط السفر للسعودية.

سينوفارم وساينوفاك ضمن اللقاحات المعتمدة.. بشرط

وفيما يتعلق بالجدل حول لقاحي سينوفارم وساينوفاك الصينيين، أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن قبول من أكمل تلقي جرعتين من لقاحي سينوفارم أو ساينوفاك، بشرط تلقي جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، موضحة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر ستعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، حسبما نقلت «العربية نت».

وزارة الصحة السعودية تنفي وقوع وفيات بسبب اللقاحات

وحرصت وزارة الصحة السعودية على دحض الشائعات التي تدور حول اللقاحات، حيث نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، وقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا المعتمدة، مؤكدا أنها أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.

تراجع في منحنى وباء كورونا في السعودية

وفيما يتعلق بالمنحنى الوبائي لكورونا في المملكة، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد تراجعاً في المنحنى الوبائي الخاص بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الدول التي تقدمت في منح لقاحات كورونا تشهد تراجعاً في حالات الإصابة بالفيروس.

وزارة الصحة السعودية: لا داعي للخوف

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن عبارة لا داعي للقلق والخوف.. ليست مجرد عبارة ترددها الجهات رسمية، حيث ان اللقاحات قادرة بالفعل على أن تحوّل المخاوف إلى مأمن من الفيروس، حسب تأكيد المنظمات العالمية.

وأشارت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق أيضا إلى أنه يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا، وذلك بناء على دراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين بشكل آمن، مع تحقق الفعالية المرجوة من خلال الجرعة الثانية.