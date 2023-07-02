رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إنقاذ حاجة ماليزية سبعينية في «طبية مكة» أصيبت بتسمم بكتيري

كتب:

منى سعيد
11:18 م | الأحد 02 يوليو 2023
وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفي مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، في إنقاذ حياة حاجة سبعينية، من الجنسية الماليزية.

إنقاذ حاجة تعاني من تسمم بكتيري

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن المريضة حضرت لمدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة، وكانت تعاني من التهاب شديد بالقنوات المرارية، وتسمم بكتيري في الدم؛ ما أدى إلى أن تكون المريضة في حالة حرجة، مع تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم استقرار العلامات الحيوية، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح البيان الذي صدر اليوم، أن المستشفي قامت على الفور باستقبال المريضة، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والاطلاع على كامل التقارير الطبية قرر الجهاز الطبي إدخال المريضة لقسم العناية المركزة، وتم عمل منظار للقنوات المرارية في أقل من 6 ساعات، وتنظيف القنوات المرارية من الحصوات الكبيرة، والصديد المتواجد بداخلها.

الحاجة في وضع صحي مستقر

وأوضحت أن المريضة في وضع صحي مستقر، وبمتابعة مستمرة من الطاقم الطبي، مؤكدة أن مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية ذو خبرة في إجراء تلك العمليات المعقدة نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات وإمكانيات عالية على أحدث مستوى؛ وذلك بدعم كبير توليه ووزارة الصحة لخدمة المواطنين والمقيمين، وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة أعلى.

اقرأ المزيد:

وزارة الصحة السعودية: إنقاذ حياة حاج بالحرم المكي في 4 ساعات

رابط وزارة الصحة السعودية لتسجيل لقاح كورونا 2021

لو هتسافر المملكة.. تعرف على شروط التسجيل في موقع وزارة الصحة السعودية

وزارة الصحة السعودية تكشف عن اللقاحات المعتمدة وسط تساؤلات عن الشروط

وصول الدفعة الثانية من المساعدات السعودية إلى وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة السعودية تعلق على تزايد حالات كورونا في المملكة

وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بقلم منى سعيد