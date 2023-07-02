إنقاذ حاجة ماليزية سبعينية في «طبية مكة» أصيبت بتسمم بكتيري

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفي مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، في إنقاذ حياة حاجة سبعينية، من الجنسية الماليزية.

إنقاذ حاجة تعاني من تسمم بكتيري

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن المريضة حضرت لمدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة، وكانت تعاني من التهاب شديد بالقنوات المرارية، وتسمم بكتيري في الدم؛ ما أدى إلى أن تكون المريضة في حالة حرجة، مع تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم استقرار العلامات الحيوية، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح البيان الذي صدر اليوم، أن المستشفي قامت على الفور باستقبال المريضة، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، والاطلاع على كامل التقارير الطبية قرر الجهاز الطبي إدخال المريضة لقسم العناية المركزة، وتم عمل منظار للقنوات المرارية في أقل من 6 ساعات، وتنظيف القنوات المرارية من الحصوات الكبيرة، والصديد المتواجد بداخلها.

الحاجة في وضع صحي مستقر

وأوضحت أن المريضة في وضع صحي مستقر، وبمتابعة مستمرة من الطاقم الطبي، مؤكدة أن مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية ذو خبرة في إجراء تلك العمليات المعقدة نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات وإمكانيات عالية على أحدث مستوى؛ وذلك بدعم كبير توليه ووزارة الصحة لخدمة المواطنين والمقيمين، وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة أعلى.