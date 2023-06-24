محافظ بورسعيد: جهود مكثفة لإعادة ضخ المياه بكامل قوتها لجميع الأحياء

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه يتم متابعة إعادة ضخ المياه بكامل قوتها لجميع أحياء بورسعيد، مشددا على التنسيق بين الجهات القائمة على الأعمال وتكثيف الجهود لسرعة ضخ المياه للمحافظة.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب تفقد محافظ بورسعيد، اليوم، الأعمال الجارية في إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى محطة مياه الرسوة ببورسعيد، خلال جولته الميدانية، بالقنطرة غرب، للانتهاء من إعادة ضخ المياه بكامل قوتها بمحافظة بورسعيد، رافقه خلال جولته الجهات المختصة من ممثلي وزارة الموارد المائية والري، و ممثلي هيئة قناة السويس، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ضخ المياه من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل الجاري في ضخ المياه من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب إلى محطة الرسوة ببورسعيد، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق وهناك جهود مكثفة للانتهاء من ضخ المياه بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد.

إعادة ضخ المياه بكامل قوتها لجميع أحياء بورسعيد

جدير بالذكر، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تفقد أعمال إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد، من القنطرة غرب، للمرة الثالثة على التوالي، فضلا عن التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة الممثلة في وزارة المواري الموارد المائية والري، وممثلي هيئة قناة السويس، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة احتواء الموقف وإعادة المياه بكامل قوتها للمحافظة