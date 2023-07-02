محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الأضحى

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، خلال عيد الأضحى المبارك، والتي تمثلت في مواصلة العمل ليلًا ونهارًا لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبنائها وزوارها، فضلا عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

الغضبان: إشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت مستوى رضا كبير لدى المواطنين، وإشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام مواطنيها وزائريها خلال أيام العيد

وأكد «الغضبان»، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الأضحى بالحملات المتواصلة في مختلف الأحياء والمناطق التي شهدت إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري.

رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات محافظة بورسعيد

ونوه محافظ بورسعيد إلى أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قامت محافظة بورسعيد برفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، ولم تتلق المحافظة أي شكاوى للمواطنين خلال العيد.

واستقبلت محافظ بورسعيد، الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات والحدائق والأسواق، وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الأضحى.

وشارك محافظ بورسعيد المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واستقبل المهنئين من الجهات التنفيذية و الشعبية و رجال الدين بالمحافظة.