شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 3-7-2023 في الأسواق والمحلات، استقرارًا إذ أنها تتراوح بين 69 جنيهًا و70 جنيهًا في أرض المزرعة بحسب بيانات بورصة الدواجن، وسيد زكريا عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3-7-2023 في الأسواق والمحلات، بالنسبة للدواجن الساسو بين 78 و81 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة بين 69 جنيهًا و70 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بين 75 جنيهًا و77 جنيهًا، حسب المنطقة، وفقا لعضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

أسعار مشتقات الدواجن

وكيلو الفراخ البانية يتراوح بين 160 جنيهًا و175 جنيهًا، والشيش طاووق بين 150 جنيهًا و165 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم، الكتكوت البلدي بين 5 و5.75 جنيه، والكتكوت الهجين بين 6 و7 جنيهات، والجيل الثاني بين 7 و8 جنيهات، والروزي بيور بين 7.5 و8.5 جنيه والأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والساسو بيور بين 7.5 و8.5 جنيه، والساسو بين 6.5 و7.5 جنيه، بحسب بيانات بورصة الدواجن.