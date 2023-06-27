تواصل أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في الأسواق والمحلات استقرارها بعد أن تراجعت منذ عدة أيام بنحو 3 جنيهات بسبب ضعف القوة الشرائية والإفراجات الجمركية عن الأعلاف وذلك بحسب ما صرح به عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن».

استعرض السيد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-6-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 27-6-2023

- تتراوح الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 65 و67 جنيها ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور ما بين 75 و77 جنيها.

- يبلغ سعر الدجاج البلدي داخل المزرعة 99 جنيها والتنفيذ الفعلي 105 جنيهات فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات أرض مزرعة 60 جنيهًا وتباع في محلات الطيور الحية ما بين 70 و 75 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن

- يتراوح سعر كيلو البانيه داخل محلات الطيور الحية ما بين 160 و170 جنيها.

- كما يتراوح الشيش طاووق بين 150 و160 جنيها، ويبلغ سعر الأوراك 81 جنيها، فيما يتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيها.