استقرار أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات ثاني أيام عيد الأضحى

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، لـ«الوطن»، انَّ أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات تسجل في ثاني أيام عيد الأضحية استقرارًا ملحوظًا وذلك بعد أن تراجعت بداية الأسبوع الجاري بنحو 4 جنيهات، إذ ساهم انخفاض القوة الشرائية حاليًا بسبب اقبال المواطنين على شراء اللحوم في هبوط الأسعار.

سعر الدواجن البيضاء

وأضاف «المنوفي»، أنَّ سعر الدجاج الأبيض يتراوح اليوم داخل المزرعة ما بين 65 و67 جنيهًا والتنفيذ الفعلي ما بين 75 و77 جنيها فيما يبلغ سعر الدجاج الأبيض 99 جنيهًا أرض مزرعة وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 115 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وتابع أنَّ سعر الدجاج الساسو يسجل في المزرعة 85 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 95 جنيها كما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 57 جنيهًا أرض مزرعة وتباع داخل محلات الطيور الحية 67 جنيهًا.

وأوضح أن سعر البانيه يتراوح اليوم في الأسواق والمحلات ما بين 160 و170 جنيهًا والشيش طاووق ما بين 150 و160 جنيهًا فيما تسجل الأوراك 81 جنيهًا ويتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهًا.