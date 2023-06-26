شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين، في الأسواق والمحلات، استقرارًا، إذا أن الكيلو في أرض المزرعة يتراوح بين 65 جنيهًا و67 جنيهًا، بحسب بيانات بورصة الدواجن، وفوزي سعيد عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق والمحلات، تتراوح الفراخ الساسو بين 74 جنيهًا و75 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم، بين 65 جنيهًا و67 جنيهًا في أرض المزرعة وتصل للمستهلك من 70 إلى 72 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار مشتقات الدواجن

وبالنسبة لسعر كيلو الفراخ البانيه يتراوح بين 160 جنيهًا و170 جنيهًا، والشيش طاووق بين 150 جنيهًا و160 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الكتاكيت

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم، البلدي بين 5 و5.75 جنيه، وأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والساسو بيور بين 7.5 جنيه و8.5 جنيه، الساسو 6.5 و7.5 جنيه، والهجين بين 6 و7 جنيهات، والجيل الثاني بين 7 و8 جنيهات، والروزي بيور بين 7.5 و8.5 جنيه.