أعضاء البعثة الإعلامية بالحج للشركة المتحدة: «شكرًا لإتاحة الفرصة»

توجه أعضاء البعثة الإعلامية بالحج، برسالة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والقائمين على أعمال البعثة، بعد إتاحتها الفرصة لهم لأداء الفريضة لأول مرة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي حساني بشير، مذيع بقناة القاهرة الإخبارية، إنَّ أداءه فريضة الحج هذا العام بفضل الله ودعوة من الله لموسم الحج الحالي 1444، مضيفًا «أشكر الشركة المتحدة على إتاحة الفرصة لي وأشكر كل من ساعدنا بالشركة لهذه الدعوة المباركة الكريمة وندعو له بالخير، وبأن يكون دائما وسيط للخير من قبل الله -عز وجل».

وأضاف «بشير» خلال تقرير عن «أعضاء البعثة الإعلامية بالحج» للشركة المتحدة يذاع على شاشة «قناة الناس»، قائلًا «أحدثكم بصفتي أحد المنتسبين لـ الشركة المتحدة من عرفات، الركن الأعظم، وأدعوا الله أن يحفظ مصر وقادتها ومن دعانا إلى هذا الحج».

مذيعة dmc: فرحة غامرة للحج مع والدتي هذا العام وأثناء تأدية عملي

فيما أكدت الإعلامية رضوى حسن، مذيعة على شاشة قناة dmc، إنَّ أدائها فريضة الحج هذا العام لأول مرة برفقة والدتها ما جعلها تشعر بسعادة غامرة، قائلةً «أول مرة آجى السعودية وأعمل عمرة وأدخل الحرم.. من أول ما عرفت أن ربنا كتب لي الحج السنة دي حسيت بشعور مش قادرة اصدقه.. 3 أيام مش قادرة أصدق وأحس كلها ساعات قليلة هابقى على جبل عرفات.. وهابقى بحج لبيت الله الحرام.. شعور مهما قولته مش هاقدر اعبر عنه ولا هاقدر أوصفه فرحة وسعادة ومشاعر جميلة كانت عندي ولا زالت».

وأضافت «حسن» خلال التقرير، «ربنا كتب لي الحج وأنا أؤدي عملي ومع والدتي أيضا ولأول مرة فسعيدة اني قدرت أعمل تغطية أرجو تكون مختلفة لقناة dmc وشاشة قناة الناس وسعيدة بتزامن انطلاق القناة ومناسبة جميلة وغالية على قلوبنا جميعا»، «اكتبها لي ولكل مشتاق.. ربنا يكتبها لنا جميعا ويتقبلها منا خالصة لوجه الكريم»، «أتوجه بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. إدارة الشركة وإدارة DMC وقناة الناس على المسؤولية العظيمة التي أرجو أن أكون قدها».

من ناحيتها، قالت الإعلامية بسنت بكر، مذيعة براديو 9090، «الوقفة في عرفات حاجه عظيمة وبعد شكر ربنا سبحانه وتعالى أتوجه بالشكر إلى الشركة المتحدة على اختياري ضمن البعثة المصرية للأراضي المقدسة وهذه أول مرة أؤدي فريضة الحج والاحاسيس مختلفة ومختلطة بين الحزن والشجن والفرحة والدعوات ربنا يستخدمنا أجمعين.. سعيدة أن ربنا اختارني هذا العام أن أكون ضمن ضيوفه وربنا يكرمنا جميعا».

رسالة شكر للشركة المتحدة

كما توجه حسام عيد، موظف بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر إلى الشركة على اختيارها له ضمن البعثة الإعلامية لتغطية موسم الحج هذا العام قائلًا: «بفضل الله كان لي الشرف أكون ضمن البعثة المصرية لتغطية موسم الحج لعام 2023 وأشكر الله على كرمه وعطاءه لي أن أحج هذا العام.. لم أكن اتوقع أن تتاح لي الفرصة ولكن جعل الله الشركة المتحدة سبب بأن رشحتني للتواجد في الأراضي المقدسة هذا العام وأكون على جبل عرفات وشكرا اني جزء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

كما توجه حسين محسن، مصور بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر للشركة والعاملين بها على اختياره ضمن البعثة معربًا عن فرحته وسعادته الغامرة بتحقيق حلم عمره وأداء فريضة الحج لأول مرة قائلًا، «فوجئت يوم 16 يوني باتصال من المسؤولين بالشركة المتحدة عن إرسال بعثة لتغطية موسم الحج هذا العام، وطلبوا مني إرسال جواز الشفر لأني ضمن البعثة الإعلامية للشركة».

وأضاف «محسن» خلال التقرير، «لم استطع النوم من الفرحة حتى وصلت إلى أراضي الحجاز وأديت فريضة الحج لأول مرة في حياتي»، «كبرت في السن ومش عارف أقولهم ايه الصراحة وجزاهم الله عنا كل خير وشكرا للشركة المتحدة على الرحلة الجميلة الممتعة وتحقيق حلم العمر بالذهاب إلى الحج.. جزاكم الله عنا كل خير».