أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي لشهر يوليو.. يصرف نهاية المدة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد للودائع التي تصرف نهاية المدة لشهر يوليو 2023، إذ إنها تبدأ من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يوليو 2023، من البنك الأهلي، على ودائع تصرف نهاية المدة، إذ إن الحد الأدنى للوديعة 1000 جنيه، ولكن بالنسبة للودائع الأقل من شهر يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه.

أسعار العائد على الودائع أقل من شهرين

وديعة الأسبوع حتى 17 يوما، يكون العائد 5%.

وديعة الـ15 يوما وأقل من شهر، يكون العائد 5%.

وديعة الشهر والأقل من شهرين، العائد 6.50%.

وديعة الشهرين وأقل من شهرين، العائد 6.50%.

أسعار العائد للودائع أقل من سنتين

وديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر، يكون العائد 7%.

وديعة الـ6 أشهر والأقل من سنة، العائد 7%.

وديعة السنة والأقل من عامين، يكون العائد 7.50%.

أسعار العائد على الودائع حتى 7 سنوات

وديعة العامين والأقل من 3 سنوات، العائد 7.50%.

وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات، يكون العائد 7%.

وديعة الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات، العائد 7%.

وديعة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات، يكون العائد 6.75%.

وديعة الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات، العائد 6.75%.

وديعة الـ7 سنوات فأكثر، يكون العائد 6.75%.

ويتيح البنك الأهلي استرداد الوديعة قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط من البنك، فيما يمكن الاقتراض بضمانها، وإمكانية اصدار الوديعة بعملات أجنبية مختلفة سواء الأمريكي، أو اليورو، أو الريال السعودي أو الجنيه الأسترليني.