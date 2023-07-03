عاجل.. أول تعليق من كولر على تعادل الأهلي أمام فيوتشر

علق مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التعادل أمام فيوتشر سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدوري المصري.

كولر ينتقد تضييع الوقت في المباريات

وقال كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: «رسالتي للقائمين على الكرة في مصر: هل طبيعي كل ماتش تضييع وقت بشكل فج، دي مش كرة دا أمر مكرر وسخيف».

وأوضح مدرب الأهلي: «الحراس تسقط وتضيع وقت، واللاعيبة معندهاش حاجة بعد نزول النقالة وتضييع الوقت.. على فكرة ممكن تضيع وقت بالكرة مش بالطريقة دي، ولا بد من وجود رد فعل قوي وصريح ضد هذه التصرفات».

وتطرق مارسيل كولر للحديث فنيا عن المباراة، قائلًا: «كان عندنا مشكلات في الشوط الأول، وتحسنا الشوط الثاني، وأهدرنا فرصا كثيرة في الشوطين، وحاولنا خلق فرص كثيرة، لكن هي دي الكرة، في أيام متقدرش تسجل رغم إنك مسيطر».

كولر: فيوتشر فريق منظم دفاعيا

وبسؤاله عن فوز الأهلي خلال الفترات الماضية، بنتيجة 3 لصفر، لكنه لم ينجح في الانتصار اليوم، رد قائلًا: «نتيجتنا المفضلة 3 - 0، لكن أنت مش بتلعب لوحدك، واجهنا اليوم فريق منظم دفاعيا، ورغم ذلك خلقنا فرصا، وكان على الأقل لازم تسجل هدفا منها».

وتحدث كولر عن أحمد قندوسي، لاعب خط الوسط، قائلًا: «قندوسي حاول يلعب كرة هجومية، ودفاعيا كان بيحاول، لكنها كانت صعبة عليه، زي ما كانت صعبة على باقي الفريق، المنافس كله كان تحت الكرة، ودا محتاج لاعيبة ذهنيا تبقى صافية وحاضرة، ودا مكنش متوفر النهاردة».

وأشار المدرب السويسري، إلى أن «تاو نشيط وبياخد المخاطرة، وأنا اللي بطالبه يروح، وكان أخطر اللاعبين النهاردة، ولو النتيجة مختلفة كان الكلام اختلف، لكن مع النتيجة السلبية تجعلك تتساءل كثيرا عن بعض الأمور التي تخص اللاعبين».