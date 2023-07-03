أسعار الفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الاثنين

عادت حركة العمل في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات، في مدينتي 6 أكتوبر والعبور، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث زادت عملية الحركة على الأسواق، تزامنا مع الاستقرار الذي تشهده الاسعار فى الأونة الأخيرة.

أسعار الفاكهة في أسوق الجملة العبور وأكتوبر

وبلغ سعر كيلو العنب الكرمسن من 15 إلى 22 جنيهًا، وكيلو العنب الأسود من 15 إلى 20 جنيهًا، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي والإيطالي من 25 إلى 30 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو ليمون من نوع أضاليا من 7 إلى 11 جنيهًا، وبلغ كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، وعنب بناتي أصفر من 7 إلى 13 جنيهًا، و كيلو عنب أحمر من 12 إلى 20 جنيهًا، وكيلو برتقال صيفي من 6 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

وبلغ سعر كيلو الموز البلدي 12 جنيها، وسعر كيلو التفاح الأحمر الأمريكي نحو 35 جنيهًا، وسعر كيلو الكيوي نحو 35 جنيهًا، وكيلو الجوافة 20 جنيهًا، وكيلو برتقال عصير 8 جنيهات، كيلو التفاح المصري 17 جنيها، كيلو التين 35 جنيها، كيلو المشمش 35 جنيها، كيلو المانجو يتراوح من 20-40 حسب النوع.