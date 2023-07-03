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«معلومات الوزراء»: الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 20% من الوظائف في 5 سنوات

تقرير: 85 مليون وظيفة قد تختفي بحلول عام 2025

كتب:

أسماء زايد
09:26 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى

تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ التكنولوجيا أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، وأثَّرت في شكل العمل ومفهومه، وكذلك في احتياجات سوق العمل حول العالم.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الصفحة  الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ خبراء التكنولوجيا أكّدوا أنَّ الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 20% من جميع الوظائف في غضون 5 سنوات، وعلى رأسها برامج الروبوت مثل «ChatGPT»، التي ستهيمن على سوق العمل في العالم.

ولفت معلومات الوزراء إلى أنَّ التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أكّد أنَّ هناك 85 مليون وظيفة قد تختفي بحلول عام 2025.

50% من جميع الموظفين سيحتاجون لإعادة تطوير مهاراتهم بحلول 2025

وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أنَّ هناك 97 مليون وظيفة جديدة ستظهر من الأكثر تكيُّفًا مع توزيع الأعمال الجديدة بين البشر والآلات، مشيرًا إلى أنَّ 50% من جميع الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تطوير مهاراتهم بحلول عام 2025 مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا.

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