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«معلومات الوزراء»: ارتفاع صادرات 3 سلع مصرية خلال الربع الأول من 2023

كتب:

إلهام الكردوسي
02:52 م | الخميس 29 يونيو 2023
الحديد الصلب

الحديد الصلب

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز ثلاث سلع غير بترولية ارتفعت صادراتها، خلال الربع الأول من العام 2023، عنها في الربع الأول من العام 2022.

ثلاثة سلع ارتفعت صادرتها

وأكد المركز أن حديد الصب (زهر) وحديد صلب (فولاذ) جاءا على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرتها لتسجل نحو 516.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنحو 341.9 مليون دولار خلال الربع الأول 2022، بزيادة قدرها 174.2 مليون دولار.

وفي المرتبة الثانية جاء الملح والكبريت والأتربة والأحجار حيث سجلت نحو 358. 7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 269.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2022، بزيادة قدرها 89.5 مليون دولار.

خضر ونباتات وجذور صالحة للأكل

ووفقا لبيان الوزراء جاءت الخضر في  المرتبة الثالثة حيث سجلت 568.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 483.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2022، بزيادة قدرها 85.5 مليون دولار.  

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي