«الأرصاد» تحذّر من نشاط الرياح واضطراب حركة الأمواج اليوم

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عودة نشاط الرياح وتأثيرها على اضطراب الملاحة البحرية خلال طقس اليوم والأيام المقبلة، بسبب تأثير رياح شمالية غربية قادمة من الصحراء الغربية إلى البلاد، تعمل على وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بين 2-3 درجات على أنحاء الجمهورية كافة.

سرعات الرياح تصل لـ38كم فى الساعة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ سرعات الرياح اليوم تتراوح بين 34-38 كيلومترا في الساعة، وتكون غير مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مختلفة من شمال وجنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تعمل على اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نظرا لارتفاع الأمواج لنحو 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتقرير هيئة الارصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى والمحسوسة على المدن والمحافظات المصرية على النحو التالي:

- القاهرة، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 24.

- العاصمة الإدارية، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- أكتوبر، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 24.

- بنها، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 23.

- دمنهور، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 24.

- وادي النطرون، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- كفر الشيخ، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- المنصورة، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 23.

- الزقازيق، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 25.

- شبين الكوم، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 23.

- طنطا، الكبرى 34، المحسوسة 36 الصغرى 22.

- دمياط، الكبرى 32، المحسوسة 35 الصغرى 22.

- بورسعيد، الكبرى 33، المحسوسة 35 الصغرى 23.

- الإسماعيلية، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 22.

- السويس، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 23.

- العريش، الكبرى 32، المحسوسة 34 الصغرى 22.

- رفح، الكبرى 31، المحسوسة 33 الصغرى 21.

- رأس سدر، الكبرى 35، المحسوسة 38 الصغرى 23.

- نخل، الكبرى 33، المحسوسة 35 الصغرى 17.

- كاترين، الكبرى 33، المحسوسة 34 الصغرى 16.

- الطور، الكبرى 34، المحسوسة 37 الصغرى 27.

- طابا، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 26.

- شرم الشيخ، الكبرى 37، المحسوسة 40 الصغرى 29.

- الإسكندرية، الكبرى 32، المحسوسة 35 الصغرى 23.

- العلمين الجديدة، الكبرى 31، المحسوسة 34 الصغرى 23.

- مطروح، الكبرى 29، المحسوسة 32 الصغرى 22.

- السلوم، الكبرى 31، المحسوسة 34 الصغرى 23.

- سيوة، الكبرى 37، المحسوسة 39 الصغرى 22.

- رأس غارب، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 23.

- الغردقة، الكبرى 38، المحسوسة 41 الصغرى 28.

- سفاجا، الكبرى 38، المحسوسة 41 الصغرى 27.

- مرسى علم، الكبرى 39، المحسوسة 42 الصغرى 26.

- شلاتين، الكبرى 37، المحسوسة 40 الصغرى 28.

- حلايب، الكبرى 35، المحسوسة 37 الصغرى 29.

- أبو رماد، الكبرى 36، المحسوسة 38 الصغرى 28.

- رأس حدربة، الكبرى 34، المحسوسة 37 الصغرى 28.

- الفيوم، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- بني سويف، الكبرى 37، المحسوسة 38 الصغرى 24.

- المنيا، الكبرى 39، المحسوسة 40 الصغرى 24.

- أسيوط، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 25.

- سوهاج، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 26.

- قنا، الكبرى 40، المحسوسة 41 الصغرى 27.

- الأقصر، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 27.

- أسوان، الكبرى 42، المحسوسة 43 الصغرى 29.

- الوادي الجديد، الكبرى 41، المحسوسة 42 الصغرى 28.

- أبو سمبل، الكبرى 42، المحسوسة 44 الصغرى 29.