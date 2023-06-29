«الزراعة»: المجازر استقبلت أكثر من 10 آلاف أضحية في أول أيام العيد

استقبلت غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 120 استفسارا وشكوى من المواطنين، وتم التجاوب معها بالتنسيق مع مسئولي القطاعات والإدارات المعنية والهيئات التابعة للوزارة ومديريات الزراعة والطب البيطري، حيث تم اتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، والتواصل السريع مع أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

خدمات مجانية في المجازر

ولفت تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أجمالي المذبوحات التي استقبلتها المجازر على مستوى الجمهورية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال بلغت ما يقرب من 10 آلاف أضحية، وذلك تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، حيث تم تقديم خدمات الذبح بالمجان للمواطنين وفقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية بالذبح في المجازر مجاناً.

وقال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاعات الوزارة أبدت تجاوبا مع كافة شكاوى المواطنين، وتم الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال فترة الإجازة، مع إعلان الحالة القصوى في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية للوزارة.

تشكيل غرفة عمليات

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بالوزارة من ممثلين لكافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والخدمات الزراعية والمتابعة والإدارات التابعة لها من حماية الأراضي والتعاون الزراعي ومكافحة الآفات وشئون المديريات والهيئة العامة للخدمات البيطرية والإصلاح الزراعي.

وتابع المنسق الإعلامي، أن غالبية الاستفسارات التي تم التفاعل معها سواء من خلال الخط الساخن أو تطبيق الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي وردت خلال اليوم الأول لعيد الأضحى، شملت موضوعات عمليات الذبيح بالمجازر وحماية الأراضي ونحل العسل وكيفية مكافحة الآفات وخدمات الطب البيطري وانتشار الكلاب الضالة والاستفسار عن منافذ البيع التابعة للوزارة.