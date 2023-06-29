«الزراعة»: ذبح 8734 أضحية في المجازر الحكومية بثاني أيام العيد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل بكل القطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة لها، على مستوى الجمهورية، فضلا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالادارات، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، في ثاني أيام عيد الأضحى 82 استفسارا، و34 شكوى، جرى التفاعل مع جميعها.

ذبح 8734 أضحية

واشار إلى أن إجمالي عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية ثاني أيام عيد الأضحى بلغ 8734 أضحية، جرى ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات.

إنهاء الإجراءات الخاصة بالصادرات

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استمرار رجال الحجر الزراعي في المواقع المختلفة في العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإنهاء إجراءات التصدير وخدمة المصدرين والصادرات الزراعية المصرية وكذلك فحص السلع الغذائية الأساسية الواردة من الخارج.

ومن جهتها، كشفت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن أنه جرى خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إصدار 400 شهادة بنتائج تحليل العينات التي جرى استلامها من العملاء.

وأعلن الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، أنه جرى من خلال المعمل، فحص 300 عينة للصادرات الزراعية والغذاء الوارد، في ثاني أيام العيد.