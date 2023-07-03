إنجازات وزارة العمل بعد 10 سنوات من ثورة يونيو.. توقيع 14 بروتوكول تعاون

تواصل وزارة العمل، استعراض أهم الجهود التي بذلتها في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة «دولة 30 يونيو» في مجال العمل والسلامة والصحة المهنية، وحرصها على تعزيز علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب العمل والعامل»، في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.

وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كان أبرز نتائجها، تحرير البلاد من قبضة وأفكار تنظيم الإخوان الإرهابي، وصنع سياسات عملية نحو البناء والتعمير، وإقامة المشروعات العملاقة، أصدرت وزارة العمل، تقريرًا يتضمن الجهود المبذولة لإيجاد بيئة عمل مناسبة للتطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد بعد زوال حكم الإخوان، على النحو التالي:

- دأبت وزارة العمل على ترسيخ سياسات للاهتمام بملف الصحة المهنية، والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت.

- اتخاذ وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، جميع الإجراءات وتكليف مديري مديريات وزارة العمل بالمحافظات، بوضع خطط عملية وعلمية لضمان تطبيق المنشآت لكل إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الأحكام والقوانين، والاستمرار في عقد ندوات التوعية للعمال.

إحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت

- إحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية.

- تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على وسائل السلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، من خلال حوسبة مكاتب السلامة والصحة المهنية في 11 محافظة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

- نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بها من خلال إنتاج بعض الأعمال الفنية والأفلام التمثيلية، وتوقيع 14 بروتوكول تعاون مع عدد من الشركات والجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.