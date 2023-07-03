الجامعة العربية تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من تداعياته
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أ ش أ
11:55 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
الجامعة العربية
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين وما يوقعه هذا العدوان الإجرامي من ضحايا ودمار في سياق استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل في المدن والقرى والمخيمات إلى جانب ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات و يمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الإسرائيلي.
الجامعة العربية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العدوان على جنين
وحملت الجامعة العربية في بيان اليوم الاثنين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.
كما حذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.