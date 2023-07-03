«الوزراء»: الدولة أولت اهتماما بالغا بدعم الاحتياجات التنموية بإقليم وسط الصعيد

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا بدعم الاحتياجات التنموية بإقليم وسط الصعيد، نظرًا لموقع محافظة أسيوط الذي يتوسط مدن شمال وجنوب الصعيد، والموقع الحدودي لمحافظة الوادي الجديد.

إنشاء مجمع أسيوط لإنتاج البنزين

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعى«فيس بوك» أن الدولة توجهت بمشروعات نوعية استغلالاً لموقع محافظة أسيوط، حيث تم إنشاء مجمع أسيوط لإنتاج البنزين، كأكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، بهدف توفير تكلفة نقل البنزين من معامل التكرير بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمدن الصعيد، ليتم إمداد أهالي الصعيد بالبنزين من أسيوط مباشرة، بما يسهم في توفير متطلبات التنمية.

محافظة الوادي الجديد كان لها نصيب الأسد من مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

ولفت المركز إلى أن محافظة الوادي الجديد كان لها نصيب الأسد من مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، لتعويض نقص الخدمات بالمناطق الحدودية خلال العهود الماضية، حيث استفاد أكثر من 30 تجمعًا سكنيًا في الوادي الجديد من مشروعات المبادرة الأهم في تاريخ مصر.

إقليم وسط الصعيد

- يضم محافظات أسيوط والوادى الجديد .

- تبلغ مساحته 400 ألف كم.

- عدد سكانه 5 ملايين نسمة .

- أبرز مشروعات الدولة لتنمية الإقليم : أماكن أثرية تمثل العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية والقبطية والإسلامية .

محافظة الوادى الجديد

- 253.5 ألف نسمة .

- 16% معدل النمو السكاني.

- 4.8 ألف طالب بالتعليم العالى .

- 900 وحدة إسكان اجتماعي.

- 58 منشأة صناعية مسجلة .

-585 غرفة فندقية .

- 4.5 ألف مشترك عدد المشتركين فى خدمات الغاز .

- 110 ألف مشترك بخدمات الكهرباء .

محافظة أسيوط

- 4.6 ملايين نسمة .

- 23% معدل النمو السكاني .

- 116 ألف طالب بالتعليم العالي.

- 21 ألف وحدة إسكان اجتماعي .

- 1000 منشأة صناعية مسجلة .

- 267 غرفة فندقية .

- 18 قصرا وبيتا للثقافة .

- 238 ألف مشترك فى خدمات الغاز .

- 1.2 مليون مشترك فى خدمات الكهرباء .