حياة كريمة: الانتهاء من تطوير وإنشاء 19 مكتب بريد بقرى الحسينية بالشرقية

تستكمل مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة خطة التطوير في الريف المصري والارتقاء بحياة المواطن المصري وذلك بتطوير الخدمات والمنشآت وإضافة آخرى جديدة سعيا لرفع مستوى المعيشة وتجميل وجه الحياة في القرى المصرية، وتم تطوير وإنشاء مكاتب بريد بمركز الحسينية في الشرقية.

19 مكتب بريد بقرى الحسينية

وقال محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية في حديث خاص لـ«الوطن»، إنه جرى إنشاء وتطوير عدد 19 مكتب بريد بقرى المركز، لافتا إلى الانتهاء من عدد 13 مكتبا بينما يجرى الانتهاء من عدد مكتبين وعدد 4 مكاتب جاري إدراجهم، مؤكدا على وشك الانتهاء من المشروع وتسليمه.

مشروعات تابعة لحياة كريمة على وشك الانتهاء

يذكر أن حياة كريمة استهدفت تطوير مركز الحسينية باستهداف إنشاء 894 مشروعا في 41 قرية بتوابعهم وذلك للنهوض بالحياة في الريف المصري في قطاعات عديدة كالصحة، التعليم، الطرق، والصرف الصحي و الغاز وغيرها من المشروعات الحيوية التي تجمل وجه الحياة في قرى الريف المصري.

حياة كريمة تواصل العمل

واستهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير مركز ومدينة الحسينية من خلال في المرحلة الأولى لها على أن يتم استكمال تطوير قرى الشرقية في المرحلة الثانية والمراحل التالية الأخرى وتواصل العمل خلال الأيام المقبلة وفق الخطة المحددة.