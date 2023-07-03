الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعا عاجلا لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين 

يترأس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا عاجلا للقيادة الفلسطينية؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على جنين ومخيمها، منذ منتصف الليلة الماضية، وأسفر العدوان الذي بدأ بقصف جوي لعدة مواقع، عن استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين، بينهم 7 بجروح خطيرة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

وتمنع قوات الاحتلال الإسعاف الفلسطيني من نقل المصابين بعد أن جرفت شوارع المخيم، وتدقق قوات الاحتلال في هويات الخارجين من «نابلس» الواقعة إلى جنوب الضفة الغربية، فيما يبدو لمنع انتقال المقاومين الفلسطينيين من شمال الضفة إلى وسطها أو مناطق أخرى.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.