«اتصالات النواب» تناقش استراتيجية التحول الرقمي في مصر الأحد المقبل

تستعد لجنة الاتصالات في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لعقد اجتماع الأحد المقبل، بحضور الرئيس التنفيذي الجديد للشركة المصرية للاتصالات، لعرض الرؤى والاستراتيجية الجديدة التي ستعمل عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال منظومة التحول الرقمي.

تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمحافظات

أكد بدوي لـ«الوطن»، أنّ الاجتماع يهدف إلى استيضاح الأمر بشأن دور الشركة في تحقيق مشروع التحول الرقمي داخل القرى والنجوع بالمحافظات المصرية، في إطار برنامج حياة كريمة، موضحا أنّ تنفيذ مشروع التحول الرقمي، يتطلب تغيير الكابلات النحاسية إلى شبكات فايبر، وهو ما تم تحقيقه في عدد من المحافظات المصرية، ومن الصعب تركيب الألياف الضوئية «فايبر» داخل القرى والنجوع، قبل الانتهاء من شبكات الصرف الصحي.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنّ الاجتماع سيشهد بيانا بحصر المحافظات التي انتهت من تركيب شبكات الفايبر، مشيرا إلى أنّ محافظات القناة وعدد من محافظات الدلتا والصعيد، دخل بالفعل في منظومة التحول الرقمي بعد تغيير الكابلات النحاسية وتركيب شبكات الفايبر لتحسين جودة الإنترنت.

وشدد بدوي، على أنّ اللجنة تستهدف دخول الفايبر في مدارس الجمهورية كافة، وهناك تواصل مع جميع الجهات في الدولة للانتهاء من هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وإعداد جدول زمني محدد بالأماكن التي سيتم توصيل الخطوط إليها ودعمها، بما فيها المناطق المحرومة من خدمات الإنترنت.

مطالب برلمانية بالانتهاء من تركيب شبكات الفايبر

وكانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، طالبت بحصر دقيق للقرى والنجوع التي انتهت من تركيب المرافق والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، بالتنسيق مع برنامج حياة كريمة، لتركيب خطوط الفايبر والإنترنت فائق السرعة.