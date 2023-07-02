إرادة مصر تنتصر.. البيان التاريخي في 3 يوليو: «لا إخوان بعد اليوم»

رغم كل هذا الإرهاب، ورغم كل هذه الجرائم، ورغم كل هذا الدمار والدماء والألم.. انتصرت مصر فى نهاية المطاف، انتصرت إرادة الوطن فوق مخططات التنظيم الإرهابى.

استطاع المصريون أن يعبروا المحنة ويجتازوا الخطر ويضمدوا الجراح الغائرة. استطاعوا أن يفرضوا إرادتهم الحرة ضد أى إرادة أخرى لعدوٍ يختبئ فى الداخل أو متربص من الخارج. استطاعوا أن يحموا بلادهم من أوهام الخلافة الإخوانية وسيناريوهات الهدم والتقسيم.

لم يكن بيان الثالث من يوليو التاريخى قبل عشر سنوات سوى تعبير صادق عن إرادة المصريين التى عبّروا عنها فى كل ميادين وشوارع مصر فى ثورة الثلاثين من يونيو، طوى البيان التاريخى صفحة الإخوان إلى الأبد، وفتح صفحة جديدة لمصر التى فى خاطر كل المصريين.. مصر الحرة بعد استبداد، والآمنة بعد خوف، والمستقرة بعد عواصف فوضى عارمة اجتاحت البلاد وكادت أن تودى بمصائر العباد إلى الضياع.

انتصرت مصر بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها وإخلاص رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يفرطوا ولم يهادنوا ولم يخافوا.

منذ اللحظة الفارقة فى الثالث من يوليو 2013، مضت مصر فى طريقها الجديد نحو الأمن والبناء والتعمير والتنمية والتوافق الوطنى الذى يصنع المستقبل.