انخفاض أسعار البن بالأسواق العالمية وتوقعات بمزيد من الهبوط

وسعت العقود الآجلة للقهوة من اتجاهها الهبوطي بقيمة 1.55 دولار أمريكي للرطل في يوليو الجاري، بنسبة 0.93%، منذ بداية عام 2023، وفقاً لتقارير لمزود البيانات الاقتصادية «تريدنج إيكونوميكس».

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة انخفاض مخزونات قهوة «أرابيكا»، التي رصدتها منظمة البن الدولية (ICO) خلال شهر أبريل الماضي، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، عند 710687 كيس قهوة.

توقعات بتداول القهوة عند 160.55 دولار للرطل

وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 160.55 دولار أمريكي للرطل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل، تشير التقديرات إلى أنه سيتم التداول عند 145.89 في غضون 12 شهرًا.

وتاريخيا، وصل البن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 3.39 دولار للرطل في أبريل من عام 1977.

وتحول مزارعو حبوب القهوة في فيتنام، وهي أكبر منتج للروبوستا بعد البرازيل، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للقهوة، إلى زراعة المحاصيل الأقل اعتماداً على الأسمدة.

تراجع صادرات البرازيل وفيتنام وإندونيسيا من البن

وتشير أحدث التوقعات التجارية لوزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات فيتنام هي الأقل في خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع حدوث تراجع بنسبة 20% لإندونيسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للروبوستا.

وقد تشهد البرازيل، وهي ثالث أكبر مصدر للروبوستا والمنتج الرئيسي للأرابيكا، وهي نوع من الحبوب أكثر عطرية ويستخدم في أغلب المقاهي والمشروبات من نوع إسبريسو، تراجعاًَ أكثر من المعتاد في المحصول في 2023.

يشار إلى أن حبوب روبوستا هي أقل تكلفة من الأرابيكا، حيث أنها أسهل وأرخص في الزراعة، ولكن التوريد المنخفض للأرابيكا يضع المزيد من الضغط على أسعار الروبوستا، حيث أن الطلب عليها يرتفع لسد الفجوة في حال حدوث نقص في أمدادات الأرابيكا.