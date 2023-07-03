تصدير 20 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتمّ تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة ، 115 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 300 طن بضائع، 95 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 20 ألفًا و700 طن بضائع، و20 شاحنة و10 سيارات.

تداول 21 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة «AKTE - I» فارغة لشحن فوسفات والعبارة القاهرة بينما تغادر السفينة «ROYAL - O» وعلى متنها 20 ألفًا و500 طن فوسفات تصدير إلى الهند، كما شهد ميناء نويبع تداول 300 طن بضائع و105 شاحنات، وشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية -وصول وسفر- للسفينتين «سينا» و«آيلة» بينما استقبل الميناء السفينة سينا ، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة «SEA WAVE1»، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1580 راكبًا بموانيها.