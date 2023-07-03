ضبط 52 مخالفة تموينية بالإسكندرية في آخر أيام إجازة عيد الأضحى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من تحرير 52 محضرا متنوعا، منها 36 محضرا للمخابز، وذلك خلال حملات مكثفة في آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان لمديرية تموين الإسكندرية، اليوم، فإنه وفقا للتقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، تبين تحرير المحاضر المتنوعة للمخابز.

محاضر للمخابز بالإسكندرية

وأوضحت مديرية التموين بالإسكندرية، تحرير 36 محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

خطة مسبقة لعمل المخابز في الإسكندرية

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار المتابعات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من عمل المخابز وفقا للخطة المعدة مسبقا، والاستمرار بعد العيد أيضا.