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ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
01:54 م | الإثنين 03 يوليو 2023
حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن حملات مفاجئة على الأسواق في مختلف الإدارات التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز 

وأوضح «دايرة»، في بيان، استمرار الحملات الرقابية على المخابز، للتأكد من جودة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه في محافظة الدقهلية

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية 

وأوضح وكيل وزاة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 49 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و44 محضرا للتصرف في إجمالى 134 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنه الشيكات 50 كيلوجراما، وغيرها من المحاضر.

وأشار إلى ضبط 2000 لتر مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «دايرة»، استمرار مديرية تموين الدقهلية في شن حملاتها على الأسواق والمخابز، لمواجهة المخالفين ومحتكري السلع.

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بقلم آية حسنين