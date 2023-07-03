ميناء سفاجا البحري يستقبل أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم الاثنين، أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج، وذلك على متن العبارة «القاهرة» بعدد 806 ركاب، حيث تم رفع درجة الاستعداد بمينائي سفاجا والغردقة.

استقبال عمالة خدمة الحجاج

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع مجلس مدينتي سفاجا والغردقة وإدارة شرطة المرور، لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

وتم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بها، لسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على الركاب، وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب، وتكثيف العمل بصالات الوصول، فضلا عن زيادة عدد العاملين لإرشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات الوصول.

تخصيص أتوبيسات لنقل الركاب

كما تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، وتوفير أتوبيسات لنقلهم من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس، في رحلات سريعة ومنتظمة، والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل أمتعة الركاب.

مواعيد وصول العبارات

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات، وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها، مع ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة، والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه، والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالمواني لتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظاتهم، وقيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب المواني.

وتقوم لجنة من التفتيش البحري بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر، للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتوفير كل إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ، بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفي حال المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

وفي نفس السياق، وفرت إدارة الحجر الصحي بالميناء سيارتي إسعاف، إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول، مجهزتين بالإسعافات الأولية، مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكل التجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين، وأخذ عينات عشوائية من الركاب، وفي حالة الاشتباه بوجود أي حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.