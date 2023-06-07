وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادا لعيد الأضحى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و130 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 350 شاحنة و115 سيارة و2500 رأس ماشية فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 342 شاحنة و15 سيارة.

فحص الشحنة

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أول شحنات الحيوانات الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك على متن السفينة «ABU YASSER II» وعليها 2500 رأس ماشية بوزن 850 قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء، ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

تداول 2200 طن بضائع

كما يستقبل الميناء السفينتين امل والحرية 2 بينما تغادر السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والقاهرة وغادرت السفينتين امل والقاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و 205 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج، كما سجلت مواني هيئة البحر الأحمر، وصول وسفر 2300 راكبا بموانيها.