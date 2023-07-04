قانوني يشرح خطوات الاستئناف على الحكم القضائي.. حتى لا تتعرض للحبس

صدور حكم قضائي بالحبس يهدد حرية الفرد، لذا يسرع إلى البحث عن مخرج قانوني لهذه الضائقة، وبحسب الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض فإنَّ القانون أتاح درجات للتقاضي حتى يحصل كل مواطن على حقه كاملًا أمام القضاء.

الطريق القانوني بعد صدور الحكم

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن» عندما يجد أي مواطن نفسه مهددًا بالحبس بسبب حكم قضائي يجب عليه اللجوء إلى الطريق القانوني المحدد ففي حالة الحكم الغيابي يجب عليه تقديم مذكرة طعن على هذا الحكم أمام المحكمة المختصة لإعادة نظر القضية مرة أخرى في حضور المتهم أو محاميه حتى يتفادى الملاحقات الأمنية.

خطوات تقديم الاستئناف

وتابع الخبير القانوني، أما في حالة صدور حكم قضائي من محكمة أول درجة وفي حضور المتهم أو محاميه فإن هذا الحكم يعد حضوريًا ويحق للمتهم إجراء وحيد وهو تقديم الاستئناف على هذا الحكم في عدة خطوات كالتالي:

- التقدم للمحكمة من أجل الحصول على نسخة من القضية وبيانات الحكم الصادر ضد الشخص ويكون ذلك للمتهم نفسه أو وكيل عنه.

- تقديم الاستئناف في المدة المحددة قانونًا من قبل المحكمة ففي حالة الجنح يكون 10 أيام من صدور الحكم وفي الجنايات يكون شهرين.

- الانتظار حتى تحديد جلسة للمحاكمة وتقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت سلامة موقف الشخص المتقدم بالاستئناف

- في حالة خسارة الاستئناف وتأييد المحكمة لحكم أول درجة يتبقى للمتهم تقديم طعن أمام محكمة النقض

- في حالة قبول الطعن أمام محكمة النقض فإن المحكمة تتصدى لنظر القضية من جديد والفصل فيها إما بالبراءة أو الإدانة.

- في حالة رفض محكمة النقض الطعن فإن الحكم الصادر من الجنايات أصبح نهائيًا وواجب النفاذ.