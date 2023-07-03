حسام بدراوي: جماعة الإخوان أقصت جميع أطياف المجتمع من المشاركة في الحكم

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن جماعة الإخوان ارتكبت أخطاء كارثية خلال فترة حكمها وهو ما أدى إلى سقوطهم ورحيلهم عن السلطة في فترة زمنية قصيرة من وصولهم لسدة الحكم.

أحادية الفكر لدى الإخوان في الحكم

وأوضح الدكتور حسام بدراوي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقًا للدراسات السياسية التي أُجريت خلال السنوات الماضية، فإن سقوط جماعة الإخوان بعد عام واحد من الحكم يرجع لعدة أسباب أولها أحادية الفكر في الحكم، إذ قامت الجماعة بمجرد وصولها لكرسي الحكم بإقصاء كافة فصائل المجتمع من المشاركة في الحكم أو الاستماع لآرائهم واقتصروا على آراء الجماعة فقط.

انتفاضة الشعب

وأضاف المفكر السياسي: «أن السبب الثاني تمثل في غباء الجماعة في إدارة الدولة حيث عمدت الجماعة، خلال فترة حكمهم على تعيين أعضائها فقط، على قمة مناصب الدولة من وزارات ومحافظين وغيرها، دون النظر لمؤهلاتهم أو خبراتهم تجاه الملفات والحقائب المنوطين بها واستبعاد الخبراء والمتخصصين من ذات الجهات كونهم ليسوا من أعضاء الجماعة، تلك الأمور التي أغضبت المواطنين بشكل كبير ودفعت حماسهم للانتفاضة والثورة».