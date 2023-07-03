حتى لو فلوسك قليلة.. أفضل طريقة للاستثمار في الذهب

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب، إن المعدن الأصفر في الوقت الحالي أصبح عنصر جذب كبير للعديد من الأشخاص، خاصةً مع انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

ويتساءل كثير من المواطنين عن إمكانية شراء الذهب، ولكن مع اختلاف الميزانية المتاحة للشراء لكل شخص، حيث تختلف الميزانية المتاحة من شخص لآخر، فهناك من لديه إمكانيات محدودة لشراء الذهب أو متوسطة أو كبيرة.

شراء الذهب من ربع جرام حتى 200 جرام

وأضافت المؤسسة أنه لمن يمتلكون ميزانية محدودة، فمن الأفضل الاستثمار والادخار في الذهب من خلال الأوزان الصغيرة، بداية من ربع جرام وحتى 15 جرام، وذلك لانخفاض قيمتهم.

وأشارت «جولد بيليون» إلى أنه في حالة توافر ميزانية متوسطة، فمن الأفضل البدء في شراء السبائك بداية من 15 جرام، وحتى 200 جرام، وفي حالة وجود ميزانية أكبر، يمكن أن يزيد كل فرد على حسب مقدرته بشراء أكثر من 200 جرام.

مقارنة أسعار المصنعية والدمغة قبل الشراء

ولفتت المؤسسة أنه من الأفضل مقارنة أسعار المصنعية والدمغة من شركة لأخرى، قبل التوجه للشراء، ولذلك للحصول على أفضل سعر وأقله، حتى تكون هناك أكبر استفادة.

وأوضحت أنه في حالة شراء سبائك مغلفة، فيجب على المالك الحفاظ على الغلاف الخاص بها، لأنها تحافظ على قيمتها بشكل أكبر، كما أنه من الأفضل الاحتفاظ بالفواتير وبيانات السبائك، وذلك لتسهيل البيع وضمان قيمة استثمارك.