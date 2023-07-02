تراجع أسعار الذهب 15 جنيها في تعاملات الظهيرة.. بكم عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة، تراجعا بنحو 15 جنيها، بعد أن شهدت الأسعار في بداية التعاملات استقرارا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ في تعاملات الظهيرة 2255 جنيها للشراء، بعد أن وصل في بداية التعاملات إلى 2270 جنيها، فيما يسجل جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2577 جنيها بدلا من 2594 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يسجل جرام الذهب عيار 18 في تعاملات الظهيرة 1933 جنيها للشراء بعد أن وصل إلى 1946 جنيها، بينما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1503 جنيهات بدلا من 1513 جنيها، ويسجل عيار 12 الآن 1289 بعد أن بلغ في بداية التعاملات 1297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأونصة

وعن سعر الجنيه الذهب في تعاملات الظهيرة، فسجل 18040 جنيها للشراء بعد سجل 18160 جنيها، فيما يبلغ سعر الأونصة 80682 جنيها.