استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 2225 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم الاثنين، عند 2225 جنيها للجرام عيار 21، و2543 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

وجاء سعر الذهب اليوم 3-7-2023 في محلات الصاغة بـ2543 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2225 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1907 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و800 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب منذ نهاية تعاملات أمس وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت أمس الأسعار بشكل كبير جدا.

أسعار الذهب العالمية اليوم

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية المزيد من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، بعد صدور بيانات وتصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي والتي أكدت اتجاه البنك لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزّز قوة الدولار، حيث حقق خسائر خلال الثلاث الشهور الأخيرة بشكل كبير لينهي الربع الثاني من العام على انخفاض كبير وملحوظ.