شعبة الذهب: فرصة كبيرة للشراء هذه الأيام والبيع عند الضرورة

كشف عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار أسعار المعدن الأصفر في الفترة الحالية، خاصة بعد انخفاض الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.

وذكر المغربي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية، بدايةً من شهر تقريباً، شهدت تحقيق مبيعات للمشغولات الذهبية عن الفترات السابقة، التي كان يتهافت فيها المواطنون على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.

شراء المشغولات الذهبية

وأضاف عضو شعبة الذهب أن إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية يرجع إلى انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وبدأ الناس يحاولون الاستمتاع أيضاً بالذهب، لارتدائه للزينة، أو كهدية، أو شبكة.

استقرار أسعار الذهب

وأكد «المغربي» أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في أسعار الذهب، ونصح المواطنين، خاصةً راغبي اقتناء المعدن الأصفر، بأنه يمكنهم شراء الذهب هذه الفترة، إذ أنه يعتبر فرصة كبيرة، موضحاً أن بالنسبة لبيع المواطن للذهب، لا يكون إلا في حالة الضرورة، إذ أنه يعتبر الملاذ الآمن على المدى البعيد.